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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki elin parmakları gibi kenetlenme günüdür

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

19 Mart 2019 Salı 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki elin parmakları gibi kenetlenme günüdür

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünün, Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki elin parmakları gibi kenetlenme günü olduğunu belirterek, "Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulması aşamasına gelmişken istikrarımızı tehlikeye atamayız. Diplomasiden ekonomiye her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zafiyete uğratamayız." dedi.

Erdoğan, partisince Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bazı HDP'li milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı destekleyen konuşmalarının yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 780 bin kilometrekarede, 82 milyon nüfusla Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Roman'ıyla ve Arnavut'uyla herkesin bir ve beraber olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar." diye konuştu.

Erdoğan, kalabalıkla birlikte rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini yineledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlerle ilgili video görüntüleri izleten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Senin bu ülkedeki tüm etnik unsurlara, Türk'üne, Laz'ına, Çerkez'ine, Gürcü'süne, Abazha'sına, Arnavut'una, hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bunca Kürt kardeşlerimin oylarını alıyoruz. Belli bölgelerde birinci partiyiz. Bunlar tamamen bu ülkede etnik yapı oluşturmak istiyorlar. Sizin bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Çünkü sen zaten Kürt de değilsin. Ne idüğü belirsiz. Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var. Buyur oraya git. Senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin ama bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz."

- "Karanlık oyunu birlikte bozalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesine ve milletine olan sevgisinden zerre kadar şüphe duymadığı CHP'ye gönül verenlere, milliyetçiliği konusundaki samimiyetine yürekten inandığı ve hala İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara, geçmişi inkar etme pahasına garip bir siyasetin içinde bulunan ve hala Saadet'le birlikte olanlara, iradeleri adeta bir meta gibi pazarlanan, tezgaha konulan Kürtlere seslendiğini söyledi.

Hangi sebeple olursa olsun kırgınlığını sandığa yansıtma düşüncesi olanlara da seslendiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Gelin Türkiye'yi tökezletmeye çalışanları birlikte bir kez daha hüsrana uğratalım. Gelin 2023 arifesinde ülkemizi yeniden bir asır öncesine götürmek için fırsat bekleyen bu grupların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Gelin ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye yolundaki bu önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkartalım. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa, gelin bunu birlikte ama doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma, iki elin parmakları gibi kenetlenme günüdür. Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulması aşamasına gelmişken istikrarımızı tehlikeye atamayız. Diplomasiden ekonomiye her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zafiyete uğratamayız."

- "Milletimizle hep gönül diliyle konuştuk"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bazıları kendi tarihimizin zaferlerini ve yenilgilerini unutmuş olabilir. Ama elin oğlu hiçbirini unutmamış. Unutmadığı gibi 2019'da getirip, onu da silahına kazımış. Bununla yetinmeyip cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bölücü örgütün eli kanlı teröristlerinin de bu alçak katille amacı aynı değil mi? Amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak. Beceremezlerse zayıflatmaktır. Amaç bu vatandan son ferdimize kadar hepimizi ölü veya diri atmaktır. Amaç bize bu dünya üzerinde özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır. Bu oyunu görmeyenlere diyecek sözümüz yok. Çünkü bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dilleri vardır, konuşmaz. Bazıları da hepsini görür, duyar ama başka türlü konuşur. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Bunun için biz de milletimizle hep gönül diliyle konuştuk, gönül diliyle anlaştık. Bugün de aynısını yapıyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde bu hasbi iletişimimizin neticesini alacağız."

Erdoğan'ın, "Sakarya 31 Mart'ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun? Sakarya 31 Mart'ta milli iradeye, demokrasiye, özgürlüğe sahip çıkıyor musun? Sakarya 31 Mart'ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor musun?" sorularına katılımcılar "evet" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehri sadece aşkla sevmekle kalmadıklarını, tarihi hizmetlerle de tanıştırdıklarını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:18
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