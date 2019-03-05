Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere g

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