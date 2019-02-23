Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evleri

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