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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."

09 Mart 2019 Cumartesi 17:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:57
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