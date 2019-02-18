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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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