Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.
23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
YORUM YAZ