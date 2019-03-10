Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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