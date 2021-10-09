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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da unutmadığı pankartı anlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da unutmadığı pankartı anlattı

5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu dönemde Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette açılan bir pankartı unutamadığını söyledi. Erdoğan, "Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 16:13:00 - 2021-10-09 16:28:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da unutmadığı pankartı anlattı

Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından sartırbaşları:

Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim.

Unutumadığı pankart

Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız.

Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır.

Adana'nın meşhur sıcağı sadece şehri değil, buradakilerin gönüllerini de ısıttığı için buradan memlekete zarar çıkmaz.

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