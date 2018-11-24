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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük."
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:29
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:29
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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