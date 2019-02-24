Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber."

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