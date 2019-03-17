Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamdan demokratik olarak sandıkta kurtulursunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları.17 Mart 2019 Pazar 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları.
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