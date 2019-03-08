Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz.

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