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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü

09 Temmuz 2019 Salı 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten yurda döndü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'ten yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TUR" uçağı, saat 15.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:06
  1. Bosna Hersek
  2. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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