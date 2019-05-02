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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik."

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik."
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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:46
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