Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Bosna Hersek'ten ayrıldı09 Temmuz 2019 Salı 14:04
SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 14.00'te Bosna Hersek'ten ayrıldı.
Erdoğan'ı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'ten ayrıldı.
YORUM YAZ