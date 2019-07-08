Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

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