Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü. Swissotel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.



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