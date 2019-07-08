Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:02
SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.
Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.
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