Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum"01 Mart 2019 Cuma 20:25
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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