Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme ta

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