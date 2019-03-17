Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu.17 Mart 2019 Pazar 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu.
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