Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM sisteminin reforme edilmesi şarttır."

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28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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