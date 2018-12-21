Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir."

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21 Aralık 2018 Cuma 15:51
Günün Özeti
Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:51
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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