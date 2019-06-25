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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur."

25 Haziran 2019 Salı 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur."
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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:46
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