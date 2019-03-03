Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."
03 Mart 2019 Pazar 17:29
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