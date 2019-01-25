0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık."

25 Ocak 2019 Cuma 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler
    1. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    2. Adana Mutabakatı nedir? Adana..
    3. 49. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi
    4. Bayraktar paylaştı! 'Formula 1 ekibi..
    5. Al bayrağı aşağılayan hainin cezası..
    6. “Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say..
    7. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
    8. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
    9. Türk medya devi resmen iflas etti
    10. Fenerbahçe lige döndü
    11. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
    12. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
    13. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
    14. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
    15. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
    16. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
    17. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
    18. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
    19. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
    20. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde