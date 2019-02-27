0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı' suçlaması
    1. Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı'..
    2. Malatya'da yarın okullar tatil olacak..
    3. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    4. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    5. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    6. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    7. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    8. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    9. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    10. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    11. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    12. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    13. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    14. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    16. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    17. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    18. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    19. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    20. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    21. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    22. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    23. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    24. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    25. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    26. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    27. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    28. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    29. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    30. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor