Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?
21 Mart 2019 Perşembe 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?
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