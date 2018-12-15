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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız."
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:07
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:07
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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