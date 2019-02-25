Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan

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