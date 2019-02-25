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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediğimitingde vatandaşlara hitap etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği  mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız." şeklinde konuştu.

Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
  1. Yozgat
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