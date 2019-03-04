Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız."
04 Mart 2019 Pazartesi 17:19
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