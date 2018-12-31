0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, kırımın hukukunu savunuyoruz."

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, kırımın hukukunu savunuyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da gaz patlaması: 4 ölü
    1. Rusya'da gaz patlaması: 4 ölü
    2. MHP Lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı
    3. Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    4. Başkentte yılbaşı tedbirleri
    5. AK Parti Ankara Kahramankazan belediye..
    6. 2019'da hayatımızda neler değişecek?..
    7. GÖRÜŞ - Sudan’da neler oluyor?
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet..
    10. Filistin mücadelesi kaderimiz
    11. MHP, af ısrarını sürdürüyor
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın..
    13. Döviz kurları
    14. İlahiyatçı Prof. Okumuş'tan piyango..
    15. Geçen yıla göre dörtte bir fazla..
    16. "Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en..
    17. Devlet Bahçeli'den operasyon açıklaması!
    18. Saadet Partisi belediye başkan..
    19. TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...