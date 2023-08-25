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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-25 14:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu Ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Tekstil alanında Bitlis bölgenin merkezi haline geliyor.

Açılan fabrikalarda 3600'den fazla kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.

Türk ekonomisine katkı verenlere biz de hep sahip çıktık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmetin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz.

Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz.

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