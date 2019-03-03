Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

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