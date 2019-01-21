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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka if

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka if

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
  1. - Cumhurbaşkanı Erdoğan

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