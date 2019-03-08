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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireyi ailesinden kopardığınızda onu korkutmanız kolaylaşır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ed

08 Mart 2019 Cuma 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireyi ailesinden kopardığınızda onu korkutmanız kolaylaşır

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:16
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