Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireyi ailesinden kopardığınızda onu korkutmanız kolaylaşır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ed

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