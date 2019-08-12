Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve

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