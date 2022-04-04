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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 20:47:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

 

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