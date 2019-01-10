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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur."

10 Ocak 2019 Perşembe 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur."

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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