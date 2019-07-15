Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez

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