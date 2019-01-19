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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir genç için kız istedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da bir doktor için telefonda kız istedi

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir genç için kız istedi

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda kız istedi.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantı sonrasında yanına gelen Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli doktor Karakuş'un, evlenmek istediğini söylediği doktor Seçil Usul'un ailesini telefonla aradı.

Usul'un babasıyla bir süre görüşen Erdoğan, Seçil Usul'u Karakuş için istedi. Usul'un babasından olumlu yanıt alan Erdoğan, "İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın." dedi. Usul'un babasına teşekkür eden Erdoğan, genç çiftin nikahına da katılabileceğini belirtti.

Usul'un babasıyla görüştüğü sırada Erdoğan'ın yanında olan İbrahim Hakkı Karakuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü, teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:45
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