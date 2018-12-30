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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz."
30 Aralık 2018 Pazar 20:51
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:51
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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