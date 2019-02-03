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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı. Niye? Herkes hakikati görüyor."

03 Şubat 2019 Pazar 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı. Niye? Herkes hakikati görüyor."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 21:01
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