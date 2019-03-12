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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor."

12 Mart 2019 Salı 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:11
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