Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Beylerbeyi Sarayı’na gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Beylerbeyi Sarayı’na gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı’na gitti. Erdoğan’ın ofise gelmesinden bir süre sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Beylerbeyi Sarayı’na geldiği görüldü.

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