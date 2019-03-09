Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim milletim projeye oy verir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet, bölücülerle iş birliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir.

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