Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler, bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu old

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