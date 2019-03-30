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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz."

30 Mart 2019 Cumartesi 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:38
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