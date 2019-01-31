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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."

31 Ocak 2019 Perşembe 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin, canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:35
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